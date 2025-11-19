Режиссер Олег Фомин попал в базу «Миротворец»

Российский режиссер Олег Фомин попал в список украинского сайта «Миротворец». Ему вменяют «покушение на суверенитет и территориальную целостность» Украины.

Ранее онлайн-кинотеатр Premier объявил о начале работы над комедийным сериалом «Обратная сторона медали», события которого разворачивается в зоне СВО. Производство финансируется Институтом развития интернета (АНО «ИРИ»). Режиссер сериала — Олег Фомин. Сценарий к сериалу написал участник военных действий на Украине Николай Сидоров.

Ресурс «Миротворец» публикует персональные данные людей, которых авторы считают угрозой национальной безопасности Украины. Сайт заблокирован в России.