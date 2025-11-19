В России приостановили работу три аэропорта

Аэропорты Геленджика, Краснодара и Тамбова временно прекратили работу. Они не принимают и не выпускают самолеты, сообщили в Росавиации. Меры необходимы для обеспечения безопасности полетов, подчеркнули там.

Сейчас в трех российских регионах действует ракетная опасность. О ней объявили главы Тульской, Орловской и Воронежской областей. О каких-либо происшествиях, связанных с ракетными ударами, не сообщалось. Также в Рязанской области, в Туапсинском округе Краснодарского края, в Воронежской и Липецкой областях объявляли об опасности налета БПЛА.