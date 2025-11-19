Во время пожара в японском городе Оита сгорели 170 зданий

Пожар в японском городе Оита охватил больше 170 зданий, включая 115 жилых домов, сообщает NHK One. Вместе с тем огнем охвачены близлежащие лесные массивы. Пожарные не могут потушить огонь уже больше суток. Пропал один человек, 76-летний местный житель.

175 человек разместили в эвакуационном пункте. Администрация префектуры ввела в действие закон о помощи при стихийных бедствиях, позволяющий обеспечивать пострадавших необходимой гуманитарной помощью. Префектура намерена провести заседание штаба по ликвидации последствий пожара. Чиновники соберутся сегодня утром, передает телеканал.

Население города, который находится на острове Кюсю, составляет более 477 тыс. человек. Город расположен на юго-западной стороне Внутреннего Японского моря.