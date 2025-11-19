Стали известны все европейские сборные, напрямую прошедшие на ЧМ по футболу

В ночь на среду, 19 ноября, завершился европейский отборочный турнир чемпионата мира по футболу 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике. По его итогам прямые путевки на мировое первенство получили 12 сборных.

Ранее уже гарантировали квалификацию сборные Германии, Франции, Португалии, Нидерландов, Норвегии, Хорватии и Англии. По итогам заключительного игрового дня определились еще пять участников чемпионата мира.

Группу B выиграла команда Швейцарии, которой в последнем туре хватило выездной ничьей со сборной Косово (1:1). Первое место в группе C заняла команда Шотландии, обыгравшая дома прямого конкурента сборную Дании (4:2). Шотландцев, не выступавших на мировых первенствах с 1998 года, устраивала только победа. Они добились нужного результата, забив победный мяч в добавленное ко второму тайму время. Группу E возглавила сборная Испании, сыгравшая в заключительном туре вничью с турками (2:2) на своем поле. Со счетом 1:1 завершился матч, в котором команда Австрии принимала сборную Боснии и Герцеговины. По его итогам хозяева застолбили первую позицию в группе H. Австрийцы, как и шотландцы, не играли на чемпионатах мира с 1998 года. В группе J сборная Бельгии дома ожидаемо разгромила команду Лихтенштейна (7:0) и оставила за собой первое место.

12 команд, занявшие вторые места в своих группах, теперь примут участие в стыковых матчах. Это команды Словакии, Косово, Дании, Украины, Турции, Ирландии, Польши, Боснии и Герцеговины, Италии, Уэльса, Албании и Чехии. Компанию им в этом мини-турнире составят сборные Румынии, Швеции, Северной Македонии и Северной Ирландии, пробившиеся в данную стадию через Лигу наций. В розыгрыше четыре места на чемпионате мира. Жеребьевка состоится позже.

Чемпионат мира 2026 года станет первым после реформы, которая предполагает увеличение числа участников турнира до 48 команд. 39 сборных уже обеспечили себе участие в соревновании.

Арнольд Кабанов