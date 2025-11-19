Россия планирует провести заседание межправкомиссии с Монголией до конца года

Президент России Владимир Путин заявил о планах провести до конца года в Улан-Баторе заседание Межправкомиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству между РФ и Монголией. Об этом он сказал на встрече с премьер-министром страны Гомбожавын Занданшатаром в Кремле.

«С нашей стороны господин Козлов (Министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов.— “Ъ”) возглавляет Межправкомиссию, регулярно докладывает о совместной работе. И на уровне правительства все, что делается по этому направлению, активно поддерживается»,— сказал президент (цитата по сайту Кремля).

Владимир Путин отметил подписанное в июне временное торговое соглашение между Монголией и государствами — членами ЕАЭС. Он выразил надежду на то, что оно создаст хорошие условия для расширения наших торговых связей между странами.

