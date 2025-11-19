Чемезов сообщил о сокращении экспорта «Ростеха» из-за поставок для армии

Экспорт «Ростеха» снизился с 2022 года из-за увеличения производства для нужд российской армии, сообщил глава госкорпорации Сергей Чемезов. Он уверен, что ситуация вскоре изменится.

«Мы до 2022 года прочно занимали второе место много лет... Но я вас уверяю, в ближайшее время мы начнем подниматься. У нас объемы расширились, мощности увеличились, и мы сможем обеспечить не только нашу армию, но и наших партнеров»,— заявил господин Чемезов (цитата по ТАСС).

Глава корпорации также отметил, что с 2014 года «Ростех» постепенно отказывается от платежей в долларах и евро, переходя на расчеты в рублях и национальных валютах стран-партнеров.

В ноябре исполнительный директор компании Олег Евтушенко сообщал, что «Ростех» утвердил новую стратегию развития до 2036 года. Компания нацелена сохранять для России второе место в мировом рейтинге экспортеров вооружений, говорил Евтушенко.