Умер олимпийский чемпион по стендовой стрельбе Евгений Петров

Олимпийский чемпион по стрельбе, заслуженный мастер спорта и тренер СССР Евгений Петров скончался в возрасте 87 лет. Об этом сообщили в Стрелковом союзе России.

Петров стал олимпийским чемпионом на Играх 1968 года, а также завоевал серебро в 1972 году. В 1970 году он выиграл чемпионат мира в США, показав результат 200 из 200. Кроме этого, Петров пять раз побеждал на чемпионате мира в командных соревнованиях, один раз — в личных.

В 1974 году Евгений Петров стал тренировать. На Олимпийских играх 1976 года он был государственным тренером сборной СССР, а в 1992 году — главным тренером по стендовой стрельбе Объединенной команды.