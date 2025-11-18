Путин сообщил о росте товарооборота России с Монголией на 7,9%

Президент России Владимир Путин сообщил, что рост товарооборота России с Монголией вырос на 7,9% по итогам первых 8 месяцев 2025 года. Об этом он сказал на встрече с премьер-министром страны Гомбожавын Занданшатаром в Кремле. Президент назвал это хорошим показателем.

Кроме того, президент России выразил надежду на развитие сотрудничества двух стран благодаря временному торговому соглашению между Монголией и государствами — членами ЕАЭС. Оно предусматривает снижение или обнуление пошлин для 90% экспортных поставок ЕАЭС.

В мае Владимир Путин встретился с президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом, который прибыл в Москву ко дню 80-летия Победы. Тогда он отметил рост товарооборота между двумя странами на 17,5% по итогам 2024 года.