Serene Gallery представляет фотопроект часового бренда «Ракета»

Фотопроект «Руки на миллион» рассказывает о мастерах, чье искусство и мастерство неподвластны времени и технологиям. Его героями стали дизайнер Артемий Лебедев, гроссмейстер Сергей Карякин, часовщик и основатель бренда Константин Чайкин, художник Миша Most, хоккеисты Михаил Сергачев и Кирилл Марченко, пианист и композитор Риад Маммадов, гранд-шеф Давид Эммерле, хирург Павел Сомов и мастер часового завода «Ракета» Арсений Гладских. Каждый предстал в объективе фотографа Екатерины Гербей в своих любимых часах марки «Ракета». За проектом последует серия коллабораций с каждым из героев: Артемий Лебедев уже продемонстрировал свои абсолютно черные часы, созданные совместно с «Ракетой», также планируется партнерская линейка часов «Ракета» х Konstantin Chaykin.

Вдохновением для фотопроекта послужила легенда о великом русском композиторе и пианисте Сергее Рахманинове, который терпеть не мог навязчивых фотографов. Однажды в Америке, спасаясь от папарацци, он закрыл лицо руками и был запечатлен в таком виде. Опубликованный в газете снимок получил меткую подпись: «Руки, которые стоят миллион». История о легендарном пианисте близка мастерам мануфактуры «Ракета», поскольку часовые механизмы во многом создаются ручным трудом.