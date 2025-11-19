Продажи соджу в России удвоились из-за интереса к азиатской культуре

Продажи корейского напитка соджу в России стремительно растут. В январе—сентябре 2025 года они увеличились на 105,6% год к году и превысили 700 тыс. декалитров, следует из рейтинга A.List, с которым ознакомился «Ъ». Лидером стала продукция «Джантуган», продажи которой выросли почти в шесть раз. Также значительно увеличили реализацию Stun и Sibsa.

По данным «Нильсен», спрос на соджу растет заметно быстрее, чем на другие категории алкоголя: в январе—августе продажи в натуральном выражении выросли на 76,4%. Эксперты связывают динамику с популярностью слабоалкогольных напитков, а также с новым интересом к азиатской культуре, который влияет и на другие сегменты — например, корейские десерты и напитки.

Производители отмечают, что соджу активно продвигается через корейские рестораны, что помогает выводить продукт из ниши в массовый сегмент. Дополнительным драйвером стало локальное производство, начавшееся в 2023 году: российский соджу стоит около 270 руб. против 750 руб. за импортный. На фоне этого продажи корейского Jinro снизились почти на 22%.

В 2025 году на рынке появилось 13 новых российских марок соджу, включая Kumiho от «Татспиртпрома». Тем не менее эксперты считают, что рынок далеко не насыщен и имеет значительный потенциал, хотя не исключают, что текущий бум может оказаться временным — устойчивость категории станет понятна только через несколько лет активных продаж.

Подробнее — в материале «Ъ» «Россия нашла упоение в Корее».