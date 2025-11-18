Марат Хуснуллин провел встречу с губернатором ЯНАО Дмитрием Артюховым

Заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин провел рабочую встречу с губернатором Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрием Артюховым, об сообщил сам господин Хуснуллин в своем telegram-канале. Как сообщили в пресс-службе правительства, стороны обсудили вопросы социально-экономического развития региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: telegram-канал Марата Хуснуллина Фото: telegram-канал Марата Хуснуллина

В ходе встречи Дмитрий Артюхов сообщил, что на Ямале за последние семь лет жилищные условия улучшили 23 тыс. семей. Летом 2024 года регион досрочно выполнил указ Президента России Владимира Путина по расселению жилья, признанного аварийным до 1 января 2017 года. «Семь лет назад поставили амбициозную задачу – ликвидировать миллион квадратных метров аварийного жилья. За это время нам удалось улучшить условия для жизни 62 тыс. северян. Это больше, чем население Салехарда»,— сказал Дмитрий Артюхов.

Господин Хуснуллин отметил, что ЯНАО развивается планомерно по целому ряду направлений. На начало ноября на Ямале введено 243 тыс. квадратных метров жилья. Кроме того, в настоящее время 79,8% региональных дорог соответствует нормативному состоянию. Он также добавил, что для развития региона ЯНАО получил более 9 млрд руб. казначейских инфраструктурных кредитов на строительство туристической и инженерной инфраструктуры. «Задачи по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» стоят масштабные, поэтому важно держать все вопросы на контроле», – отметил Марат Хуснуллин.

Марат Хуснуллин и Дмитрий Артюхов отдельно обсудили работу по модернизации коммунальной инфраструктуры, реализации проекта реконструкции аэропорта в Салехарде, а также проводимой округом работы в подшефной Волновахе.

Ранее Дмитрий Артюхов и заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Патрушев обсудили развитие агропромышленного комплекса (АПК) и экологические вопросы Ямала.

Полина Бабинцева