Артюхов обсудил вопросы развития АПК на Ямале с зампредседателя правительства РФ

В Москве прошла встреча губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрия Артюхова и заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Патрушева. Как сообщили в окружном правительстве, на встрече обсуждались развитие агропромышленного комплекса (АПК) и экологические вопросы Ямала.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Патрушев и Дмитрий Артюхов

Фото: Пресс-служба Правительства РФ Дмитрий Патрушев и Дмитрий Артюхов

Фото: Пресс-служба Правительства РФ

Дмитрий Патрушев отметил рост объемов производства в мясном животноводстве. Дмитрий Артюхов сообщил, что до конца года на Ямале откроются два новых цеха переработки мяса и рыбы. За последние пять лет объем заготовки оленины увеличился в два раза, а переработка выросла в 2,5 раза за три года. Предприятия Ямала выпускают свыше 220 наименований продукции из мяса северного оленя и более 180 — рыбной. Она продается внутри округа, в федеральных сетях и на маркетплейсах.

Как сообщил губернатор, в ЯНАО работает 17 убойных комплексов, а до конца года будут запущены два новых цеха переработки мясной и рыбной продукции. «Заботимся и о благосостоянии тех, кто работает в отрасли, преимущественно это представители коренных малочисленных народов. В прошлом году подняли цену на закупку мяса оленя, сейчас она составляет 500 руб. за килограмм и является самой высокой в стране. С 1 января проиндексируем на 13% субсидии для рыбодобытчиков. Приняли ряд мер для работников отрасли, которые начнут действовать также с начала года»,— рассказал Дмитрий Артюхов.

Кроме того, на Ямале с этого года внедрен комплексный научно обоснованный подход к озеленению в населенных пунктах: разработаны детальные планы по уходу за насаждениями, внедрены дополнительные требования к подрядчикам и гарантийные обязательства для привозных деревьев, что благотворно влияет на адаптацию саженцев. В рамках нацпроекта «Экологическое благополучие» в округе будут созданы мощности по обработке и размещению отходов, а также расчищены водные объекты.

Ирина Пичурина