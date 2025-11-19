Доля российской сборки среди продаваемых в РФ китайских машин превысила 40%

Доля китайских автомобилей российской сборки в октябре достигла 43% против 21% годом ранее, подсчитали в «Газпромбанк Автолизинге». В декабре показатель может вырасти до 50%: локализацию стимулирует рост утилизационного сбора, а часть моделей постепенно будет продаваться под российскими брендами.

Лидером остается Haval: из 26,1 тыс. проданных в октябре машин 93% произведены в России. У Chery — 4,1 тыс. авто с российским VIN (63%). Сборка ведется и под другими марками концернов: Tenet, Xcite, Exeed, Jaecoo, Jetour, Voyah, BAIC, Kaiyi, SWM, DFM. Основные площадки — Тула, Калуга, Подмосковье, Санкт-Петербург и Калининград.

Более 90% продаж китайских авто российской сборки обеспечивают GWM и Chery. «Остальные крупные китайские группы пока лишь собираются наращивать свою долю»,— говорит Александр Корнев.

Дилеры сообщают о дефиците ряда моделей. «Наиболее остро ситуация отмечается по брендам Chery и Belgee»,— говорит Николай Иванов («Рольф»). В «Авилоне» фиксируют нехватку Geely Atlas, Omoda C5 и Exeed LX; некоторые модели Jetour, GAC, Haval и Hongqi почти исчезли с рынка. Причина — в том числе, неравномерный разбор прошлогодних стоков, отмечают в отрасли.

По данным собеседников “Ъ”, часть китайских брендов будет сокращать прямые поставки из-за санкционных рисков, переключаясь на локализацию. Chery наращивает выпуск под маркой Tenet, Geely — под брендом Belgee и ведет переговоры о производстве в РФ. Проблем с обслуживанием дефицитных моделей дилеры не ожидают: «Там абсолютно взаимозаменяемые узлы»,— уверяет господин Иванов.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Как бы не China».