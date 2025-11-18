Ульяновску не дали «Зеленый свет»

Арбитражный суд Ульяновской области удовлетворил иск областной прокуратуры и признал недействительными договоры ставропольской компании «Зеленый свет» с управлением дорожного хозяйства (УДХ) Ульяновска по подготовке проектно-сметной документации (ПСД) на установку в Ульяновске светофорных объектов. По мнению истца, УДХ намеренно раздробило единый комплекс работ на восемь договоров, чтобы обойти конкурентные процедуры. Несмотря на то, что все работы были выполнены, приняты и оплачены, суд согласился с требованием прокуратуры применить последствия недействительности сделки и предписал «Зеленому свету» вернуть все деньги, что были получены за исполнение работ. «Зеленый свет» с выводами суда не согласен. В мэрии ситуацию не комментируют. В прокуратуре предупреждают, что «так будет со всеми», кто заключает контракты в обход законных процедур. Также, по данным «Ъ», в региональном надзорном ведомстве считают, что в деле УДХ и «Зеленого света» просматривается коррупционный след, в связи с чем материалы передаются в органы оперативно-разыскной деятельности.

Арбитражный суд Ульяновской области удовлетворил иск региональной прокуратуры о недействительности контрактов по разработке для Ульяновска ПСД на установку светофоров и обязал ставропольскую компанию «Зеленый свет» (ООО) вернуть в бюджет все 3,8 млн руб., полученные за уже выполненные работы. Об этом во вторник сообщила прокуратура Ульяновской области.

По данным ведомства, прокурорская проверка показала, что в 2024 году управление дорожного хозяйства и транспорта администрации Ульяновска заключило с ООО «Зеленый свет» восемь договоров по разработке ПСД на устройство светофорных объектов. Общая стоимость восьми контрактов 3,8 млн руб. (пять контрактов по 599 тыс. руб., два — по 383,3 тыс. руб. и один — на 533,2 тыс. руб.). Работы были выполнены, вся сумма по контрактам выплачена.

Однако прокуратура обратила внимание на то, что договоры заключены с единственным поставщиком без соблюдения конкурентных процедур, требуемых федеральным законом 44-ФЗ, «в результате чего ООО “Зеленый свет” было поставлено в преимущественное положение» по отношению к иным компаниям, осуществляющим аналогичную деятельность, отмечает ведомство.

Заметим, согласно федеральному закону №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд» (статья 93, ч. 1, п. 4) орган власти может осуществлять при определенных условиях закупку у единственного поставщика, если она не превышает 600 тыс. руб. Однако, как отмечается в иске прокуратуры, УДХ намеренно раздробило единый комплекс работ на контракты с допустимой стоимостью, имея цель заключить контракты с единственным поставщиком. Это, считает истец, также подтверждается и тем, что все контракты заключены без конкурентных процедур, в один день и с одним подрядчиком, все имеют аналогичный предмет и характер. Истец также отметил, что из правовой позиции Верховного суда «следует, что для осуществления закупки у единственного поставщика заказчик обязан обосновать невозможность или нецелесообразность использования иных способов определения поставщика», однако такого обоснования не было.

Прокуратура потребовала признать восемь контрактов, заключенных в апреле 2024 года намеренно в обход конкурентных процедур, ничтожными и недействительными и применить к ним последствия недействительной сделки с требованием возврата всей суммы контрактов управлению дорожного хозяйства, при этом до исполнения решения суда применить обеспечительные меры в виде ареста счетов ответчика — компании «Зеленый свет» — на сумму 4,337 млн руб. (с учетом процентов за пользование чужими средствами).

ООО «Зеленый свет» зарегистрировано в феврале 2013 года в городе Михайловске Ставропольского края. Специализируется на строительных работах и установке светофорных объектов. Владельцем и гендиректором компании является Виталий Тищенко. По итогам 2024 года компания имеет выручку 105,5 млн руб., чистую прибыль — 8,4 млн руб.

Суд согласился с доводами прокуратуры и в минувшую пятницу своим решением признал договоры недействительными, предписав взыскать с ООО «Зеленый свет» 3,8 млн руб.

Будет ли «Зеленый свет» обжаловать решение суда, неизвестно. Гендиректор компании Виталий Тищенко сказал «Ъ», что пока решения по обжалованию не принял (мотивировочная часть еще не опубликована), «но с решением суда не согласен» и не считает возможным вернуть требуемые средства. «Мы выполнили все работы, деньги за них получили совершенно справедливо, результатами нашей работы уже воспользовалась администрация города, на основании этой ПСД подрядчиками, отобранными на конкурсной основе, были выполнены работы по реконструкции светофорных объектов, деньги, полученные нами, вернуть уже не сможем — они ушли на зарплату и налоги»,— пояснил гендиректор. Он также отметил, что его компании было предложено подготовить ПСД, поскольку в администрации Ульяновска ее «хорошо знают», «компания выполняла работы по установке светофорных объектов в Ульяновске с 2014 года».

УДХ, которое также является соответчиком, также не могло дать конкретный ответ по обжалованию. И. о. начальника управления Сергей Максимов сказал «Ъ», что не в курсе ситуации, сделки он не заключал, т.к. был назначен только в июле 2025 года. По данным ЕГРЮЛ, в период, когда заключались договоры (апрель 2024 года) управление возглавлял Иван Берлибо (в мае 2024 года оставил пост после возбуждения в отношении него уголовного дела о взятке за обеспечение победы ООО «СтандартЭлектромонтаж» в аукционе на ремонт дорог).

В УДХ «Ъ» также пояснили, что договоры были заключены в соответствии с п. 4 части 1 статьи 93 закона 44-ФЗ, где позволяется заключать контракты на сумму ниже 600 тыс. руб., «договоры были заключены с подрядчиком, предоставившим наименьшую стоимость в коммерческом предложении». В мэрии Ульяновска (в ее интересах выступала прокуратура) от комментариев отказались.

В облпрокуратуре тоже не стали комментировать ситуацию, предложив направить официальный запрос. Между тем источник, близкий к ведомству, в беседе с «Ъ» заметил, что у прокуратуры однозначная позиция: «Так будет со всеми, кто пытается обойти требования закона о закупках». По словам собеседника, таких фактов, когда через суд заставляли компании вернуть деньги по уже выполненным контрактам, признанным ничтожными из-за обхода конкурентных процедур, «наберется с десяток». Как пример он привел решение суда по рекультивации полигона «Красный Яр», где в связи с заключением контракта с единственным поставщиком без наличия на то оснований документ также признан ничтожным, а подрядчик должен вернуть 411 млн руб., полученных за уже выполненные работы. В этом году также решением суда ООО «Кузоватовский леспромхоз» по требованию прокуратуры обязали вернуть 1,6 млн руб., полученных по намеренно раздробленным контрактам на поставку твердого топлива для школы в селе Студенец.

Собеседник также заметил, что прокуратура, полагая, что в деле присутствует коррупционная составляющая, «направила материалы проверки в органы оперативно-разыскной деятельности».

Сергей Титов, Ульяновск