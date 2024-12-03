Вложенные средства требуют вернуть

Компания «ЭкоИнвест» должна будет вернуть «Ульяновскоблстройзаказчику» (ОГКУ) 411 млн руб., уже потраченных на рекультивацию полигона ТКО «Красный Яр» по госконтракту, выполненному на 98%. Решение о признании контракта ничтожным вынес Арбитражный суд Ульяновской области, удовлетворивший иск региональной прокуратуры. Суд установил вину чиновников, но отметил, что и «ЭкоИнвест» должен был сознавать незаконность сделки, в связи с чем деньги положено вернуть. «ЭкоИнвест» и региональное минприроды с решением не согласны и заявляют, что обжалуют его в апелляционной инстанции. По мнению экспертов, теперь ответчику в апелляции придется еще доказывать, что он не мог знать о незаконности действий чиновников, «а доказать это будет непросто». Региональное СУ СКР продолжает расследование уголовного дела о мошенничестве руководителей «ЭкоИнвеста» и его субподрядчика «Мегастоун групп» при исполнении этого госконтракта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «ЭкоИнвест» должен вернуть в бюджет деньги, вложенные в рекультивацию полигона по контракту, признанному ничтожным

Фото: минприроды Ульяновской области «ЭкоИнвест» должен вернуть в бюджет деньги, вложенные в рекультивацию полигона по контракту, признанному ничтожным

Фото: минприроды Ульяновской области

На минувшей неделе на официальном ресурсе «Электронное правосудие» был размещен полный текст решения Арбитражного суда Ульяновской области по иску заместителя регионального прокурора к московской компании «ЭкоИнвест» (ООО) и «Ульяновскоблстройзаказчику» (ОГКУ УОСЗ) о ничтожности госконтракта на рекультивацию полигона ТКО «Красный Яр».

Иск был подан еще в феврале 2023 года, по материалам прокурорской проверки, проведенной после поручения генпрокурора Игоря Краснова, посетившего Ульяновск с рабочим визитов в ноябре прошлого года. Тогда генпрокурору во время личного приема граждан сообщили о сомнительности контракта по рекультивации полигона, и он поставил задачу «безотлагательно разобраться в ситуации, в том числе с точки зрения антикоррупционного законодательства». Как отмечалось в иске прокуратуры, госконтракт стоимостью 456,3 млн руб. на рекультивацию полигона был заключен УОСЗ с ООО «ЭкоИнвест» в декабре 2022 года как с единственным поставщиком, в обход конкурентных процедур. Инициатива такого контракта исходила от главы регионального минприроды Гульнары Рахматулиной (подала в отставку 7 декабря 2023 года после визита генпрокурора РФ). Официальное решение о возможности заключения контракта с единственным поставщиком приняла комиссия облправительства, основываясь на изменениях федерального законодательства и нормативных актах правительства РФ, которые допускали возможность таких закупок, если это напрямую связано с геополитической обстановкой и СВО и «имеется прямая причинно-следственная связь» с этими явлениями. Прокуратура в иске заявила, что чиновники нарушили требования законодательства, поскольку никакой причинно-следственной связи рекультивации с санкциями и СВО не было. В августе 2023 года суд признал контракт недействительным. Апелляционная инстанция оставила решение без изменения, но в феврале этого года кассационная инстанция отменила их решения, направив дело на новое рассмотрение, отметив, что суды учли не все нормативные акты, позволяющие проводить закупки у единственного поставщика.

ООО «ЭкоИнвест» до 2016 года принадлежало экс-министру Гульнаре Рахматулиной. С марта 2022 года 90% компании перешло в собственность ООО «БауИнвест» (Москва), а в мае 2023 года ее собственником стала московская компания «МСГ ресурс» (ООО), 67% которой принадлежит компании «Мегастоун групп», а 37% — самой же «МСГ ресурс». Компанией «Мегастоун групп» в равных долях владеют ее гендиректор Наиль Вильданов и гендиректор «ЭкоИнвеста» Сергей Власов. При этом именно «Мегастоун групп» стала субподрядчиком в исполнении контракта на рекультивацию полигона.

В настоящее время региональное СУ СКР расследует уголовное дело, возбужденное в августе этого года в отношении гендиректора «ЭкоИнвеста» Сергея Власова и гендиректора ООО «Мегастоун групп» Наиля Вильданова. Их обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере при исполнении этого госконтракта (ч.4 ст. 159 УК РФ, до 10 лет лишения свободы). В СУ СКР подробности обвинения и информацию о ходе следствия давать отказываются. По данным источников «Ъ», следствие считает, что обвиняемые похитили около 35 млн руб., закупая для рекультивации полигона более дешевые материалы низкого качества. Также источники сообщают, что Наиль Вильданов был помощником Алексея Русских (губернатора Ульяновской области) в период, когда тот был сенатором (с сентября 2018-го по апрель 2021 года).

Если при первоначальном рассмотрении иска в арбитражном суде прокуратура требовала только признания госконтракта недействительным, то в ходе повторного рассмотрения дела уточнила исковые требования, настаивая на «применении последствий недействительности ничтожной сделки» и возврате компанией «ЭкоИнвест» «Ульяновскоблстройзаказчику» перечисленных по госконтракту денежных средств в общей сумме 411 млн руб.

Между тем, пока шли судебные разбирательства, «ЭкоИнвест» продолжал работы по госконтракту. На сегодня, как сообщают в компании, работы выполнены на 98%, «осталось завершить подключение электричества и проведение озеленения».

В своем новом решении Арбитражный суд Ульяновской области подробно изложил всю фабулу событий и показал, что ссылки чиновников на использование особого порядка заключения контракта в связи со срочностью его исполнения беспочвенны. Суд снова пришел к первоначальному выводу о ничтожности госконтракта по вине чиновников облправительства. При этом он удовлетворил и требование прокуратуры о возврате «ЭкоИнвестом» 411 млн руб., полученных по госконтракту и израсходованных на рекультивацию полигона. Выводов в отношении соответчика (УОСЗ) в решении суда нет.

«ЭкоИнвест» заявляет, что с решением суда не согласен и обжалует его в апелляционной инстанции. «Было бы понятно, если бы требовали вернуть деньги за невыполненный контракт, но когда все средства потрачены на рекультивацию, итогом решения суда будет банкротство компании. “ЭкоИнвест” добросовестно исполнил все обязательства по контракту, это единственный подрядчик, который согласился на такой госконтракт. Ни одна другая компания не пожелала заключать контракт по такой низкой цене»,— сказала «Ъ» юрист компании Виктория Синичкина.

В региональном минприроды ответили, что с решением суда не согласны, оно будет обжаловано, поскольку «подрядчик работы не приостанавливал», «степень готовности объекта высокая». Узнать позицию соответчика (УОСЗ) не удалось — директор организации Алексей Скоробогатов в четверг был для комментариев недоступен.

Ульяновский эколог-общественник Александр Брагин считает, что «если суд доказал нарушения со стороны чиновников, то их и должны привлечь к ответственности, как это делается в других регионах».

Почетный адвокат РФ, к.ю.н. Людмила Мороз отмечает, что, обосновывая свой вывод о возврате средств, суд в решении отметил, что фактически подрядчик должен был знать о нарушении законодательства». «И теперь ответчику придется доказывать в апелляционной инстанции, что они и не могли знать о незаконности процедуры, но доказать это будет очень непросто»,— сказала адвокат, заметив, что у компании остается право требовать от правительства региона возмещения убытков, «но и это будет сложно, поскольку суд будет уже ссылаться на это решение».

Сергей Титов, Ульяновск