Meta Platforms (признана экстремистской и запрещена в РФ) выиграла антимонопольное разбирательство с Федеральной торговой комиссией (FTC) США, сообщает Reuters. Благодаря этому корпорация Марка Цукерберга сохранит у себя сервисы Instagram (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) и WhatsApp.

В 2020 году власти подали иск к Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ), обвинив ее в монополизации рынка через покупку конкурирующих сервисов в 2012 и 2014 годах.

«Учитывая, что приложения появляются и исчезают, следуют за одним трендом и переходят к другому, а также добавляют новые функции с каждым годом, Федеральная торговая комиссия, по понятным причинам, с трудом определяет границы рынка продуктов Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ), — говорится в решении окружного судьи Джеймса Босберга. — Однако независимо от того, обладала ли Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ) монопольной властью в прошлом, ведомство должно доказать, что она продолжает обладать такой властью сейчас. Сегодняшний вердикт суда гласит, что Федеральная торговая комиссия этого не сделала».

Подробнее о деле — в материале «Марк Цукерберг дожил до судного дня».

Кирилл Сарханянц