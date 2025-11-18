МИД РФ: резолюция Совбеза ООН по Газе противоречит духу подлинного миротворчества

Проект резолюции в поддержку мирного плана США в секторе Газа, поддержанный Совбезом ООН 17 ноября, противоречит духу подлинного миротворчества и общепризнанным мировым решениям в поддержку создания независимого палестинского государства. Об этом заявили в МИД России.

Участие Палестинской национальной администрации (ПНА) в управлении Газой «и в целом в определении будущего палестинцев» не предусмотрено резолюцией. Кроме того, в документе не отражены обязательства Израиля «как оккупирующей державы, включая отказ от аннексии палестинских земель и отвод своих сил», следует из заявления российского министерства.

«Показательны также форсированные, по сути, ультимативные методы продвижения американского проекта — без добросовестного обсуждения, учета принципиальных замечаний других делегаций, под прямыми угрозами возобновления масштабного кровопролития в Газе»,— заявили в МИД РФ. Там добавили, что остановить боевые действия в анклаве можно было бы давно, если бы Вашингтон шесть раз за последние два года не применял право вето против проектов резолюций с требованиями о незамедлительном прекращении огня.

За проект резолюции с мирным планом президента США Дональда Трампа проголосовали 13 из 15 стран — воздержались Россия и Китай. Проект в том числе предполагает создание международных сил безопасности в Газе и переход власти от палестинской группировки «Хамас» к независимым органам.