Страховщикам вернули чуть не утраченное

Депутаты Госдумы приняли во втором чтении поправки к бюджету ОМС на 2026–2028 годы — при этом в новой версии законопроекта-спутника, который предлагал изменения в ФЗ-326 «Об обязательном медицинском страховании», больше нет пункта о наделении глав регионов полномочиями по передаче функций страховщиков территориальным фондам ОМС.

Напомним, сейчас страховщики участвуют в системе ОМС в качестве «третьей стороны» и обеспечивают защиту интересов пациентов перед государственными больницами и клиниками. Ранее государство уже «убрало» страховых представителей из федеральных медцентров. В этом году Минздрав предложил дать возможность регионам отказываться от услуг страховщиков уже в контроле всех медорганизаций — против чего выступила не только страховая отрасль, но и пациентские организации. Законопроект также получил ряд отрицательных отзывов от других ведомств, включая Минфин, Минэкономики и Счетную палату.

Главный аргумент противников поправок — законопроект замыкает на территориальных фондах весь страховой контур ОМС (оформление и выдачу полисов, учет застрахованных и сведений о медпомощи, оплату работы медорганизаций, обмен данными и информирование граждан и контроль качества), что не может не привести к конфликту интересов и разрушит механизм независимой экспертизы качества и страховой защиты прав застрахованных лиц. Минздрав, в свою очередь, отмечал, что передача функций позволит сэкономить средства системы ОМС.

Анастасия Мануйлова