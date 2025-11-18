Лавров обсудил с главой МИД Пакистана вопросы международной повестки

В Москве прошли переговоры главы МИД России Сергея Лаврова с вице-премьером и министром иностранных дел Пакистана Мухаммадом Исхаком Даром. Последний прибыл в РФ для участия в заседании Совета глав правительств ШОС. Об этом сообщается на сайте МИД. Стороны обсудили ключевые вопросы двухсторонних отношений и провели обмен мнениями по актуальным международным и региональным темам.

Во время переговоров оба министра отметили, что их взгляды совпадают по большинству международных вопросов. Они выразили готовность развивать сотрудничество в рамках ШОС, которую Москва и Исламабад считают важным элементом безопасности и устойчивого развития Евразии.

Ранее премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф допустил возможность визита в Россию в первом квартале 2026 года, и сейчас он находится в стадии подготовки.