Премьер Пакистана может посетить Россию в начале 2026 года

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф может посетить Россию в первом квартале 2026 года. Визит в настоящее время прорабатывается. Об этом новый посол исламской республики в Москве Файсал Нияз Тирмизи сообщил на встрече с зампредседателя Совета Федерации Константином Косачевым.

Фото: Maxim Shemetov / Pool / Reuters Шахбаз Шариф

«Мы работаем над визитом премьер-министра в Российскую Федерацию, который пройдет в первом квартале 2026 года»,— сказал пакистанский дипломат (цитата по ТАСС).

Президент России Владимир Путин встречался с премьер-министром Пакистана Шехбазом Шарифом 2 сентября 2025 года на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане. На встрече пакистанский премьер отмечал «резкий рост» товарооборота двух стран в 2024 году на фоне увеличения поставок российской нефти в страну. Российский лидер, в свою очередь, обращал внимание на спад в торговле двух стран. Он называл это сигналом к тому, чтобы «проанализировать всю ситуацию и поработать над этим».

В начале года замминистра энергетики Сергей Мочальников сообщал, что Россия и Пакинстан достигли «концептуальных договоренностей» о поставках российской нефти и нефтепродуктов в страну. В кулуарах ПМЭФ-2025 министр нефти Пакистана Али Первез подтверждал, что стороны обсуждают возможность заключения долгосрочного соглашения на поставки нефти. При этом он отмечал наличие логистических и технологических сложностей.

Анастасия Домбицкая