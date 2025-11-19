Муниципальное самоустранение

Реформа местного самоуправления (МСУ) продолжает сталкиваться с трудностями на местах. В Якутии власти согласились оставить двухуровневую систему МСУ, ликвидация которой стала камнем преткновения в соседних сибирских регионах, но при этом решили отменить прямые выборы всех без исключения должностных лиц, спровоцировав резкую критику со стороны оппозиции. В то же время претензии к реформе возникли и у Минюста: оказалось, что в федеральном законе уже нет процедуры отзыва народных избранников, которую попытались сохранить в Якутии.

Законопроект, внесенный на рассмотрение Государственного совета (парламента) Якутии его спикером Алексеем Еремеевым и председателем комитета по местному самоуправлению Владимиром Прокопьевым (оба — «Единая Россия»), разработан в целях реализации нового федерального закона, вступившего в силу 19 июня. Его ключевая новелла, напомним, позволяет ликвидировать нижний уровень МСУ в виде самостоятельных сельских поселений, превращая их в «структурные подразделения» муниципальных округов. При этом закон дает возможность сохранить старый порядок при наличии исторических особенностей и местных традиций.

Как ранее сообщал “Ъ”, спешный переход на одноуровневую модель МСУ вызвал протест среди жителей Красноярского края, Горного Алтая и Хакасии. На этом фоне власти Якутии решили оставить неизменной систему наслегов (сельские поселения), которых в республике насчитывается 361. «Двухуровневая система была, есть и будет»,— заявил Владимир Прокопьев, выступая на парламентских слушаниях, где обсуждался новый законопроект.

В то же время предлагаемая единороссами реформа отменяет прямые выборы всех без исключения должностных лиц, от мэров городов до руководителей наслегов, хотя новый федеральный закон предусматривает безальтернативный порядок избрания глав только в административных центрах (кандидатов отбирает губернатор, а голосуют депутаты). Во всех остальных муниципалитетах он оставляет право определения электоральной модели за местными властями (главы муниципальных образований могут избираться населением, депутатами по конкурсной модели или из числа самих депутатов).

До недавнего времени Якутск оставался одним из четырех административных центров, где градоначальника все еще избирали жители. Неудивительно, что замена процедуры сразу во всех муниципалитетах стала ключевой темой парламентских слушаний. Согласно законопроекту, в городах и районах Якутии теперь будет действовать «губернаторская» модель, а в поселениях — конкурсная.

«Закон о местном самоуправлении превратился в закон о государственном управлении. В сухом остатке мы получаем власть, которая спускает свои щупальца до последнего коровника в деревне, но никому ничего не обязана»,— заявил депутат Александр Иванов, ранее состоявший во фракции «Новые люди». Парламентарий также попросил прощения за руины, которые Госсовет Якутии оставляет молодому поколению. В ответ спикер Алексей Еремеев попросил его воздержаться от лозунгов.

Интересно, что претензии к законопроекту возникли и у республиканского управления Минюста. Как оказалось, единороссы сохранили норму, позволяющую населению отозвать муниципального депутата, если он совершил доказанное судом противоправное действие. Он считается отозванным, если за соответствующее решение проголосовало не менее половины избирателей соответствующего округа. Однако в новом федеральном законе этой нормы уже попросту нет, поэтому Минюст предложил Госсовету скорректировать законопроект. В первом чтении документ будет рассмотрен на сессии 26–27 ноября.

