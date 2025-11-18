Спикер думы из ХМАО подал иск к экс-депутату из-за оскорбления

Председатель думы Урая (ХМАО-Югра) Александр Величко подал в суд на бывшего депутата Леонарда Насибуллина, требуя 100 тыс. руб. компенсации морального вреда за оскорбление, об этом «Ъ-Урал» сообщила адвокат спикера Оксана Рудик. Она добавила, что в случае неисполнения решения суда, экс-депутату может грозить новое уголовное дело.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Напомним, в октябре дума Урая досрочно прекратила полномочия депутата Леонарда Насибуллина, после того, как суд признал его виновным в оскорблении представителя власти. На одном из рабочих совещаний Леонард Насибуллин публично назвал спикера думы Александра Величко «фуфлом». Помимо этого парламентарий разместил публикацию в соцсетях, где еще раз оскорбил спикера, но позже все удалил.

Артем Путилов, Полина Бабинцева