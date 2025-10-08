В Югре депутата лишили мандата за оскорбление спикера

Дума Урая (ХМАО-Югра) досрочно прекратила полномочия депутата Леонарда Насибуллина, признанного виновным в оскорблении представителя власти, сообщили в пресс-службе законодательного органа. Решение было принято на внеочередном заседании 8 октября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По данным Ura.ru, на рабочем совещании Леонард Насибуллин публично назвал председателя Думы Александра Величко «фуфлом». Помимо этого парламентарий разместил публикацию в соцсетях, где еще раз оскорбил спикера, но позже все удалил.

Две лингвистические экспертизы подтвердили факт оскорбления. Суд признал Насибуллина виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 319 УК РФ (оскорбление представителя власти — «Ъ-Урал») и назначил ему штраф в 10 тысяч руб. Несмотря на поданную жалобу, решение вступило в силу 18 сентября 2025 года. С этой же даты он лишен депутатских полномочий.

«В Думу города Урай поступила копия приговора. Исходя из изложенного, предлагается прекратить досрочно полномочия депутата»,— сообщила специалист-эксперт аппарата Думы города Урай Наталья Наумова.

Урайские парламентарии это решение поддержали единогласно.

Полина Бабинцева