В Югре депутата лишили мандата за оскорбление спикера
Дума Урая (ХМАО-Югра) досрочно прекратила полномочия депутата Леонарда Насибуллина, признанного виновным в оскорблении представителя власти, сообщили в пресс-службе законодательного органа. Решение было принято на внеочередном заседании 8 октября.
По данным Ura.ru, на рабочем совещании Леонард Насибуллин публично назвал председателя Думы Александра Величко «фуфлом». Помимо этого парламентарий разместил публикацию в соцсетях, где еще раз оскорбил спикера, но позже все удалил.
Две лингвистические экспертизы подтвердили факт оскорбления. Суд признал Насибуллина виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 319 УК РФ (оскорбление представителя власти — «Ъ-Урал») и назначил ему штраф в 10 тысяч руб. Несмотря на поданную жалобу, решение вступило в силу 18 сентября 2025 года. С этой же даты он лишен депутатских полномочий.
«В Думу города Урай поступила копия приговора. Исходя из изложенного, предлагается прекратить досрочно полномочия депутата»,— сообщила специалист-эксперт аппарата Думы города Урай Наталья Наумова.
Урайские парламентарии это решение поддержали единогласно.