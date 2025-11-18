Возбуждено уголовное дело о невыплате зарплаты работникам шахты «Спиридоновская»

Следователями возбуждено уголовное дело о невыплате заработной платы (ч. 2 ст. 145.1 УК РФ) более 700 сотрудникам ООО «Шахта Спиридоновская» (ведет добычу угля в Киселевске, Кузбасс). Об этом сообщает СУ СКР региона.

По данным ведомства, задолженность в размере свыше 250 млн руб. у организации образовалась в период с июня по сентябрь 2025 года.

Как писал «Ъ-Сибирь», в середине ноября временный управляющий шахты «Спиридоновская» Борис Яснопольский сообщил о получении требований к должнику со стороны АО «Уральская сталь» (Оренбургская область) на 2,38 млрд руб. и московского АО «Инфинити капитал» (аффилировано с «Уральской сталью») на 1,75 млрд руб. по неисполненным обязательствам договоров целевого займа.

В июле этого года председатель правительства Кемеровской области Андрей Панов предложил законсервировать шахту «Спиридоновская». Тогда же он сообщил, что сотрудникам предприятия с мая не выплачивали зарплату. В конце июня стало известно, что добыча на шахте приостановлена. В октябре господин Панов сообщал, что из 938 работников предприятия 734 уволились.

ООО «Шахта Спиридоновская» создано на мощностях ранее обанкроченного шахтоуправления «Карагайлинское». По данным «СПАРК-Интерфакс», по итогам 2024 года организация получила убыток в размере 1,84 млрд руб. при выручке в 2,215 млрд руб. Единственным учредителем указано АО «Западно-Сибирская компания».

