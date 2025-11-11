Залогодержатели шахты «Спиридоновская» в Кузбассе потребовали 4 млрд рублей

Временный управляющий кузбасской шахты «Спиридоновская» (ведет добычу угля в Киселевске) Борис Яснопольский сообщил на сайте ЕФРСБ о получении требований к должнику со стороны АО «Уральская сталь» (Оренбургская область) на 2,38 млрд руб. и московского АО «Инфинити капитал» (аффилировано с «Уральской сталью») на 1,75 млрд руб. по не исполненным обязательствам договоров целевого займа.

Оба кредитора — залогодержатели долей в ООО «Шахта "Спиридоновская"»: «Уральская сталь» — по одному договору, «Инфинити капитал» — по четырем. Кроме того, в рамках банкротства шахты крупные требования заявлены к ней от ООО «Шахтоуправление "Карагайлинское"» — на 585,3 млн руб., ООО «Аспект-Спец» — на 250,3 млн руб. и от ООО «ЦОФ Третьяковская» — на 225,1 млн руб.

Шахтоуправление «Карагайлинское» само является банкротом с сентября 2020 года. В 2022-2023 годах практически все его активы приобрела «Спиридоновская», но 18 сентября 2025 года в ней также была введена процедура банкротства — наблюдение. На начало октября, по данным председателя правительства Кузбасса Андрея Панова, из 938 работников предприятия 734 уже уволились, при этом шахта задолжала по зарплате и алиментам только за июль 2025 года 137 млн руб. (22 млн руб. были выплачены на начало октября).

Игорь Лавренков, Кемерово