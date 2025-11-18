Федерация хоккея Москвы изучит употребление Ротенбергом мата на детском матче

Федерация хоккея Москвы рассмотрит поведение главного тренера команды «Красная машина — Юниор» Романа Ротенберга на заседании спортивно-дисциплинарного комитета. Об этом сообщается в Telegram-канале организации. Тренер допустил использование нецензурной лексики во время матча детских команд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Инцидент произошел в субботу в игре первенства Москвы среди хоккеистов 2014 года рождения между клубами АКМ из Новомосковска и «Красная машина — Юниор», завершившейся со счетом 5:1. В ходе матча травму получил нападающий проигравшей команды Артем Султангареев.

«Мы желаем скорейшего возвращения на лед Артему Султангарееву и призываем оставить выбор средств и методов оказания медицинской помощи исключительно людям, для которых это является профессиональной обязанностью», — говорится в заявлении ФХМ.

Роман Ротенберг ранее возглавлял петербургский СКА в качестве главного тренера. Сейчас он входит в совет директоров московского «Динамо».