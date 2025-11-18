Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница
fonbet logo

Реклама, ООО Фонкор

Федерация хоккея Москвы изучит употребление Ротенбергом мата на детском матче

Федерация хоккея Москвы рассмотрит поведение главного тренера команды «Красная машина — Юниор» Романа Ротенберга на заседании спортивно-дисциплинарного комитета. Об этом сообщается в Telegram-канале организации. Тренер допустил использование нецензурной лексики во время матча детских команд.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Инцидент произошел в субботу в игре первенства Москвы среди хоккеистов 2014 года рождения между клубами АКМ из Новомосковска и «Красная машина — Юниор», завершившейся со счетом 5:1. В ходе матча травму получил нападающий проигравшей команды Артем Султангареев.

«Мы желаем скорейшего возвращения на лед Артему Султангарееву и призываем оставить выбор средств и методов оказания медицинской помощи исключительно людям, для которых это является профессиональной обязанностью», — говорится в заявлении ФХМ.

Роман Ротенберг ранее возглавлял петербургский СКА в качестве главного тренера. Сейчас он входит в совет директоров московского «Динамо».

Новости компаний Все