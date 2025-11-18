Рост цен на стройматериалы в Петербурге и Москве резко замедлился с начала года

По итогам девяти месяцев текущего года средняя стоимость материалов для отделки квартир Петербурге составила 10,89 тыс. рублей за 1 кв. м, увеличившись к году на 7,2%. В Москве зафиксирован рост на 6,2% — до 10,06 тыс. рублей. Такие данные по итогам собственного исследования представили аналитики в Infoline.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Как отмечают эксперты, такое увеличение оказалось для Петербурга минимальным за три года, а для столицы — вообще за пять лет. В то же время уже в 2026 году эта продукция может начать дорожать заметными темпами, прогнозируют участники рынка.

В 2024 году расходы на материалы для ремонта жилья в двух главных городах РФ выросли на 15% (Москва) и 11% (Петербург) соответственно. Аналитики оценивает рост цен на материалы в 7-8% против 12-13% годом ранее.

Подробнее — в материале «Ъ» «Ремонт взял перерыв».

Андрей Цедрик