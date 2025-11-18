Ремонт взял перерыв

Расходы на ремонт квартир в Москве и Санкт-Петербурге год к году выросли на 6,2–7,2%, до 10–11 тыс. руб. за 1 кв. м. Это минимальное увеличение за несколько лет, еще год назад он составлял 11–15%. Такая смена тенденции — результат ограниченного спроса на новое жилье и развития конкуренции среди производителей строительных и отделочных материалов. Но уже в 2026 году эта продукция может начать дорожать заметными темпами.

Средняя стоимость материалов для отделки квартир в Москве по итогам января—сентября 2025 года составила 10,06 тыс. руб. за 1 кв. м, прибавив год к году 6,2%, подсчитали в Infoline. В Санкт-Петербурге рост составил 7,2%, до 10,89 тыс. руб. за 1 кв. м. Это увеличение для Москвы оказалось минимальным за пять лет, для Санкт-Петербурга — за три года. За 2024 год расходы на материалы для ремонта жилья выросли на 15% и 11% соответственно. Директор по развитию флиппинга и ремонта «Самолет Плюс» Ефим Вайсберг оценивает рост цен на материалы в 7–8% против 12–13% годом ранее.

Управляющий директор «Метриум» Руслан Сырцов говорит, что рост цен на стройматериалы в два раза ниже инфляции.

«Ситуация кардинально отличается от конъюнктуры минувших лет, когда такие товары, напротив, дорожали опережающими темпами»,— говорит он. Тогда тенденция объяснялась усложнением логистики и ослаблением рубля. В этом году, по словам коммерческого директора «Главстрой Регионы» Алексея Артошина, увеличение цен на материалы для отделки замедлилось и не превышает 6–7%.

Сейчас также сокращается спрос на товары для строительства и ремонта. Согласно «Платформе ОФД» (оператор фискальных данных), в январе — середине ноября 2025 года количество покупок такой продукции снизилось на 5% год к году. В сентябре — середине ноября падение достигло уже 6%. Средний чек в категории за десять с половиной месяцев при этом вырос всего на 4%, до 9,4 тыс. руб. Это может объясняться длительным падением спроса на жилье из-за высокой стоимости кредитования.

Руководитель отдела закупок строительных материалов и оборудования ГК А101 Андрей Малянов добавляет, что многие покупатели делали ставку на квартиры с отделкой от застройщика. Это позволяет переложить в счет ипотечных платежей затраты на ремонт, которые могут достигать 30–35% стоимости лота. Рынок отделочных материалов, как и мебельная индустрия, находится в прямой зависимости от девелопмента, констатирует директор по продукту Mr.Doors Ксения Кузнецова.

Руслан Сырцов считает, что стабилизации цен способствовало импортозамещение: сейчас 98% материалов для отделки выпускаются в России или ввозятся из дружественных стран, импорт присутствует преимущественно в премиальном сегменте. Руководитель департамента снабжения Tashir Estate Анаит Шаншаева отмечает, что цены на отдельные материалы снизились с увеличением конкуренции.

Хотя рост зависит от категории.

Согласно Infoline, в Москве наиболее выраженным по итогам первых девяти месяцев года оказался рост цен на сантехнику — на 17,1% год к году. Следом идут герметики — 13,6% год к году и керамическая плитка — 13,2%. Стоимость металлических изделий, напротив, сократилась. Наиболее затратная часть подготовки к ремонту — закупка строительных смесей, формирующих 30% бюджета на материалы. Их цена в Москве показала сдержанный рост — на 6,1% год к году.

Директор по клиентскому опыту «Лемана Про» Екатерина Жмурова отмечает, что ценообразование в сегменте товаров для ремонта и строительства зависит от сырья, валютных колебаний, логистики, кредитных ставок, стоимости труда и аренды. Расходы на ремонт и для потребителей складываются не только из материалов. Господин Артошин говорит, что стоимость отделочных работ за год выросла на 13–15% из-за удорожания рабочей силы. Это объясняется в том числе миграционными ограничениями, говорит господин Сырцов.

Алексей Артошин не исключает, что в 2026 году строительные материалы будут дорожать быстрее за счет инфляции и роста расходов производителей. Господин Сырцов рассчитывает, что увеличение цен зафиксируется в следующем году на уровне 10–12%. Он поясняет, что, с одной стороны, на рынке ожидается рост спроса, с другой — сдерживать процесс будет высокая конкуренция. Ефим Вайсберг отмечает, что в следующем году на рынок выйдет большой объем квартир без отделки, что приведет к увеличению спроса на материалы. Он также прогнозирует рост цен по отдельным категориям на 10–12%.

Александра Мерцалова, Дарья Андрианова