Аэропорт Внуково возобновил прием и выпуск самолетов

В московском аэропорту Внуково сняты ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

О возобновлении работы аэропорта Росавиация сообщила в 19:33 мск, о приостановке — в 18:36 мск. Во время действия ограничений на запасные аэродромы ушли 14 самолетов. «Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это приоритет»,— заявили в ведомстве.

Аэропорт Шереметьево приостанавливал сегодня работу с 19:02 по 19:16 мск. С 18:23 на подлете к Москве силы противовоздушной обороны сбили три беспилотника.