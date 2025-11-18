Аэропорт Шереметьево возобновил работу

В подмосковном аэропорту Шереметьево сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

О приостановке работы Шереметьево сообщили в Росавиации в 19:02 мск, а о возобновлении — в 19:16 мск.

В 18:39 в пресс-службе аэропорта заявили о введении временных ограничений из-за сигнала «ковер». Там отметили, что из-за работ по обеспечению безопасности время обслуживания пассажиров Шереметьево может увеличиться, а рейсы могут перенести. С 18:23 на подлете к Москве силы ПВО сбили три беспилотника.