Работа аэропорта Шереметьево ограничена

Администрация аэропорта Шереметьево ввела ограничения на работу авиаузла. Причина — действие сигнала «Ковер». Он вводится при обнаружении объектов, которые могут помешать воздушному движению. За последний час на подлете к Москве были сбиты два беспилотника.

Пресс-служба Шереметьево предупредила, что время обслуживания пассажиров из-за ограничений может увеличиться. В частности, дольше могут обслуживаться рейсы на вылет и прилет.

«Возможны корректировки в расписании полетов. Статус рейсов следует уточнять через колл-центры авиаперевозчиков. Ситуация в пассажирских терминалах спокойная»,— сообщила пресс-служба аэропорта.