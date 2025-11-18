Шанинка лишилась гослицензии

Рособрнадзор лишил Московскую высшую школу социальных и экономических наук аккредитации по нескольким учебным направлениям. Как сообщили “Ъ” в пресс-службе вуза, Шанинка потеряла гослицензию на программы по психологии, менеджменту и социологии. Руководство университета попросило Рособрнадзор приостановить действие приказа до решения суда по спору с ведомством. По закону, вуз без аккредитации может набирать и выпускать студентов, однако диплом об окончании такого учебного заведения не будет государственным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Кроме того, учащиеся программ без гослицензии не имеют права на отсрочку от армии. Уверенности в том, что студенты Шанинки окончат вуз по программам без лицензии и получат дипломы, нет, говорит академик Российской академии образования, профессор МГУ Александр Асмолов: «Я считаю, что перед нами очередная, к сожалению, ожидаемая трагедия. С моей точки зрения, риски для образования в России нарастают. В этой ситуации только приходится радоваться, что это в данный момент касается, прежде всего, бакалавриата, а не магистратуры. Это не первая атака на Шанинку, мне грустно за студентов, когда у людей отбирают будущее ради того, чтобы обеспечить идеологические установки».

Пресс-служба Рособрнадзора пояснила «Интерфаксу», что решение по Шанинке принято по итогам проверки образовательной деятельности вуза. Летом источники “Ъ” утверждали, что ректор университета Мария Сигова прогнозировала дальнейшее ухудшение ситуации и вероятный отзыв общей аккредитации. Тогда же студентам предложили список вузов, куда они могли бы перевестись. Без госаккредитации работа университета вскоре будет приостановлена, полагает ведущий научный сотрудник фонда ИНДЕМ и бывший преподаватель Шанинки Владимир Римский:

«Бывало в нашей истории, когда отзывали лицензии у разных университетов, студенты продолжали учиться в других заведениях. Это было известно, и менеджмент это организовывал.

В этой ситуации, я считаю, так же должно быть. Как можно продолжать работать, если у вас нет аккредитации? Для студентов получается, что они просто в частном порядке что-то такое изучали и, собственно, все. Потому что никакая государственная организация точно не признает их образование, частный бизнес, может быть, но я сомневаюсь, в нашей стране так устроено, что без диплома государственного образца вряд ли выпускники получат нормальную работу. То есть они просто потеряли несколько лет своей жизни, на мой взгляд, это совершенно недопустимо. Я считаю, что уровень образования в Шанинке очень высокий, там очень много внимания уделяли именно научной обоснованности курсов, дисциплин, новые модели обучения применяли, на мой взгляд, очень современные».

Бывший ректор Шанинки Сергей Зуев руководил вузом до 2021 года, тогда на фоне уголовного дела о хищении 50 млн руб. из бюджета его отправили в СИЗО. В 2023 году ученый покинул ректорский пост. Весной прошлого года суд приговорил Зуева к четырем годам лишения свободы условно. Бывший замминистра просвещения Марина Ракова, также проходившая по делу, получила пять лет колонии и штраф в размере 900 тыс. руб.

Леонид Пастернак