Освоение Адресной инвестпрограммы по соцобъектам в Петербурге составило 61%

По итогам десяти месяцев текущего года освоение Адресной инвестиционной программы (АИП) Санкт-Петербурга составило 61% или 142,1 млрд рублей в денежном выражении. Это на 5,6% выше уровня прошлого года, сообщили в пресс-службе Смольного.

По данным городской администрации, из запланированных к вводу 29 объектов социальной инфраструктуры на начало ноября в эксплуатацию введено уже 18 — больше половины. В том числе: колледж судостроения и прикладных технологий, колледж метростроя, три детских сада на 412 мест — два в Московском районе и один в Красносельском районе, шесть школ на 3325 мест — две в Московском районе, по одной в Выборгском, Невском, Курортном и Приморском.

Помимо этого, начали функционировать две поликлиники — взрослая и детская в Калининском районе, дом-интернат ветеранов войны и труда «Красная звезда», два объекта культуры — Центр искусства им. Курехина и детская школа искусств им. Глинки, а также один спортивный объект — спальный корпус школы олимпийского резерва по велосипедному спорту в Курортном районе.

Ранее «Ъ Северо-Запад» писал, что во Фрунзенском районе Петербурга запланировали построить центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов за 3,1 млрд рублей.

