Рынок платных услуг в Черноземье вырос на 4,3% за три квартала 2025 года

За девять месяцев 2025 года жителям Черноземья потратили на платные услуги 500,4 млрд руб., подсчитал «Ъ-Черноземье» на основе данных региональных отделений Росстата. Это на 4,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда сумма составляла 479,8 млрд руб.

В макрорегионе рынок услуг вырос сильнее всего в Орловской области — на 13,2% по сравнению с январем-сентябрем 2024-го. Орловчане потратили на платные услуги 44,5 млрд руб.

В Курской области оказали платных услуг на 60,3 млрд руб. (+9,2%), в Белгородской области — на 106,1 млрд руб. (+6,9%), в Липецкой — на 87,7 млрд руб. (+2,7%), в Тамбовской — на 58,9 млрд руб. (+2%).

Воронежская область стала единственным регионом Черноземья, где рынок услуг за три квартала упал — на 1,5%. Воронежцам оказали услуг на 142,9 млрд руб.

Как сообщал ранее «Ъ-Черноземье», жители макрорегиона на 21% увеличили сбережения в первом полугодии 2025-го.

Егор Одегов