Обвиняемый в подрыве офицера ГРУ Серебряков передал ВСУ данные 30 военных

Как стало известно «Ъ», бывший аналитик банка данных «ТВС Узбекистан» Евгений Серебряков, обвиняемый в подрыве автомобиля с сотрудником ГРУ Минобороны, начал предлагать свою помощь ВСУ с конца 2022 года. Он передавал украинским блогерам списки российских военных с их анкетными данными. Всего фигурант отправил информацию около 30 военнослужащих.

В числе отправленных анкет были данные сотрудников главного вычислительного центра Минобороны. Они участвуют в подготовке ракетных ударов по целям на Украине.

Согласно материалам дела, после увольнения господина Серебрякова с работы «блогеры» предложили ему продолжить общение в онлайн-игре Mobile Legends. В ней куратор дал ему задание совершить теракт. За это Серебрякову обещали украинское гражданство и вознаграждение от $10 тыс. до $20 тыс.

Гособвинение сегодня запросило для Евгения Серебрякова 28 лет строгого режима с отбыванием первых семи лет в тюрьме. Защита настаивает на минимально возможном наказании, так как подсудимый признал вину. Кроме того, он рассказал следствию о подготовке нападения на сотрудника СКР.

Никита Черненко