Фармкомпания из Москвы судится с УФАС за право поставлять препараты в Татарстан

Московское ООО «АлькорФарм» подало в Арбитражный суд Татарстана пять исков к региональному УФАС, оспаривая отклонение заявок компании на участие в госзакупках противоопухолевого препарата «Руксолитиниб», входящего в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖВНЛП). Информация об этом опубликована в картотеке арбитражных дел.

Аналогичные иски компания с сентября 2025 года подала к УФАС в десятки других регионов России.

Антимонопольное ведомство ссылается на решение ФАС России, согласно которому препарат использует вещества, защищенные евразийскими патентами американской компании Incyte Holdings Corporation, при этом разрешения правообладателя нет. Компания возражает: установление патентных нарушений является компетенцией только Суда по интеллектуальным правам.

Подробнее в материале — «Таблетка от суверенитета».

Анар Зейналов