Песков: Туск покрывал обвиняемого во взрыве на «Северных потоках»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что премьер-министр Польши Дональд Туск покрывал гражданина Украины, которого обвиняют в подрыве газопроводов «Северные потоки».

«Тот же самый Туск, покрывая вот того самого гражданина, который был задержан и который обвинялся в причастности к взрывам на "Северных потоках", он говорил, что если это оправдано такими благими целями, то можно и терроризмом заниматься»,— заявил Дмитрий Песков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину (видео опубликовано в Telegram-канале ведущего).

26 сентября 2022 года газопроводы «Северный поток-1» и «Северный поток-2» были повреждены из-за взрывов. По версии немецкой прокуратуры, в диверсии участвовали семь граждан Украины. 10 октября 2025-го Окружной суд Варшавы освободил из-под стражи одного из обвиняемых — 46-летнего Владимира Журавлева — и постановил не экстрадировать его в Германию.

