Cloudflare заявила об устранении глобального сбоя

Американская компания Cloudflare cообщила об устранении проблемы, вызвавшей масштабные перебои в работе сервисов по всему миру. Информация об этом опубликована на официальном сайте компании.

«Исправление внедрено, и мы считаем, что инцидент сейчас устранен. Мы продолжаем мониторинг возможных ошибок, чтобы убедиться, что все сервисы вернулись к нормальной работе», — говорится в сообщении.

Ранее сбой в работе облачного сервиса Cloudflare привел к приостановке работы множества сайтов и онлайн-платформ. Проблемы затронули, в частности, соцсеть X, музыкальный сервис Spotify, а также модель искусственного интеллекта ChatGPT.