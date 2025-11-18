Сбой в Cloudflare нарушил работу многих сайтов по всему миру

В работе облачного сервиса Cloudflare произошел масштабный сбой. В связи с этим многие сайты по всему миру перестали работать. Среди таких сайтов — соцсеть X и Spotify. Наблюдаются перебои в работе ChatGPT.

По данным Downdetector, сбои начали фиксировать в 14:46 мск. Наибольшее число жалоб поступило из Великобритании — 8,7 тыс., США — 4,9 тыс., Японии — 4,1 тыс., Германии — 2,7 тыс., Испании — 1,7 тыс., Франции — тоже около 1,7 тыс., Италии — 1,4 тыс.

Cloudflare — американская компания, основанная в 2009 году. Она предоставляет услуги CDN (сетевой инфраструктуры, обеспечивающей быструю доставку информации), защиту от DDoS-атак, безопасный доступ к ресурсам и серверы DNS. Первый в России сервер Cloudflare был открыт в 2016 году.