В Госдуме призвали удалить игры серии S.T.A.L.K.E.R. во избежание проблем

Россиянам следует избавиться от игр украинского разработчика GSC Game World, которого сегодня Генпрокуратура признала нежелательной организацией. Такое мнение высказал первый зампред комитета Государственной думы по информационной политике Антон Горелкин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Первый зампред комитета Думы по информационной политике Антон Горелкин

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Первый зампред комитета Думы по информационной политике Антон Горелкин

Генпрокуратура сообщила, что украинская компания перевела в фонд помощи Вооруженным силам Украины (ВСУ) около $17 млн. Деньги впоследствии были потрачены на покупку БПЛА и автомобилей. В вышедшей в прошлом году игре S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl ведомство усмотрело русофобию и продвижение «украинских нарративов».

«Стоит ли переживать тем, кто эту продукцию приобретал? Думаю, что во избежание возможных проблем разумным решением будет от нее избавиться»,— написал господин Горелкин в Telegram-канале. Он также предрек скорое удаление любой связанной с компанией и ее играми продукции с маркетплейсов.

GSC Game World (признана нежелательной в России) была основана в 1995 году Сергеем Григоровичем. У студии два офиса: в Киеве и Праге. Компания наиболее известна сериями шутеров S.T.A.L.K.E.R. и стратегий «Казаки». В 2022 году Роскомнадзор заблокировал доступ к сайту разработчиков, так как студия отказалась поставлять свои продукты российским пользователям после начала СВО.