Разработчик игр S.T.A.L.K.E.R. и «Казаки» признан нежелательным в России

Генпрокуратура РФ признала нежелательной в России организацией разработчика игры S.T.A.L.K.E.R, также известного по серии игр «Казаки».

По данным надзорного ведомства, компания GSC Game World перевела в фонд помощи Вооруженных сил Украины (ВСУ) около $17 млн. Деньги впоследствии были потрачены на покупку БПЛА и автомобилей, заявили в прокуратуре.

«В фокусе интересов на текущий момент находится финансовая поддержка ВСУ и формирование образа России как «государства-агрессора», включая распространение дискредитирующих нашу страну материалов», — заявили в Генпрокуратуре.

В ведомстве добавили, что в прошлом году компания выпустила игру, которая продвигает «украинские нарративы» и содержит «агрессивный русофобский контент».