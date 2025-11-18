Пограничники Белоруссии обнаружили избитых кубинцев на границе с Латвией

Белорусские пограничники обнаружили на границе с Латвией двух избитых граждан Кубы — мужчину и женщину. Об этом сообщили в пресс-службе Пограничного комитета Белоруссии.

Кубинцы заявили, что на латвийской стороне их избили силовики, применив электрошокер. После этого граждан Кубы принудительно вытеснили на территорию Белоруссии. Там 17 ноября их обнаружили пограничники, которые оказали иностранцам первую помощь, вызвали медицинскую бригаду и следственно-оперативную группу.

Медики выявили у кубинца признаки черепно-мозговой травмы. Кроме того, у обоих беженцев диагностировали переохлаждение. Их госпитализировали в Браславскую центральную районную больницу.

На допросе 28-летний гражданин Кубы рассказал следователю, что вместе со знакомой хотел попасть в Испанию, сообщили в пресс-службе Следственного комитета Белоруссии. «Когда они пришли в Латвию, их задержали люди в форме и отвезли к своему "командиру" для принятия решения. Там мужчина сказал, что "не хочет видеть таких людей в Латвии". После этого беззащитного иностранца, закованного в наручники, начали жестоко избивать, применяя резиновые палки и электрошокеры»,— сообщили в ведомстве.

По словам пострадавшего, его знакомая попыталась вмешаться, и тогда люди в форме ударили ее. После этого обоих граждан Кубы затолкали в микроавтобус и привезли к границе. Там их вынудили идти в Белоруссию через калитку для животных.

21 октября пограничники Белоруссии обнаружили двух избитых нелегальных мигрантов из Африки, которые несли труп третьего, сообщили в белорусском СК. Иностранцы рассказали, что в Латвии их остановили люди в форме, отобрали и разбили мобильные телефоны, затолкали в микроавтобус и начали избивать. После этого африканцев вынудили пересечь границу с Белоруссией через калитку для животных.