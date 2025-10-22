На границе Белоруссии и Латвии задержали избитых африканцев с трупом

Следственный комитет Белоруссии сообщил об обнаружении на границе с Латвией нелегальных мигрантов из Африки. В ведомстве заявили, что они попали на белорусскую территорию не по своей воле и что один из них умер от побоев.

Согласно заявлению белорусского СК, 21 октября в Браславском районе пограничники остановили двух мужчин, которые несли тело третьего. Это были граждане Республики Эритрея. Впоследствии они рассказали вызванным на место следователям свою историю. Из приведенного рассказа следует, что в Латвии этих мужчин остановили «люди в форме, отобрали и разбили мобильные телефоны, после чего затолкали в микроавтобус и стали избивать».

«После совершенного акта жестокости беззащитных людей привезли к границе ... и, открыв калитку для животных в ограждении, вынудили идти в Беларусь», — сказано в сообщении белорусского ведомства.

Сообщается, что выжившим иностранцам оказали медпомощь. Их возможная дальнейшая судьба не раскрывается.