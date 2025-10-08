Перед Новым годом будет запущен поезд в Крым, следующий через Воронеж

В декабре в расписание вернется поезд №97/98 Москва — Симферополь, который будет следовать через Воронеж. Об этом сообщил перевозчик «Гранд сервис экспресс».

Первый рейс из Симферополя запланирован на 20 декабря, из Москвы — на 22 декабря. Из столицы состав будет отправляться в 00:55 и прибывать в Крым на следующие сутки в 18:10, в обратном направлении — в 1:25 и 14:26 соответственно.

Поезд включает одноэтажные купейные и плацкартные вагоны, а также вагон-ресторан. По данным перевозчика, на новогодних каникулах через Воронеж будет курсировать до шести поездов в день между Москвой и Симферополем.

В сентябре «Ъ-Черноземье» сообщал, что в РЖД назначили дополнительный поезд в Сочи, следующий через Воронеж.

Егор Одегов