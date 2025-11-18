В Курской области двое полицейских пострадали от взрывного устройства

Вчера днем двое сотрудников полиции получили ранения в результате детонации взрывного устройства на трассе Дьяконово-Суджа Курской области. Полицейские наехали на него на служебном автомобиле. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

Сегодня правоохранители обратились в Курскую облбольницу. У них зафиксированы травмы легкой тяжести. Полицейским оказали необходимую медпомощь.

Ночью в белгородской Короче от атаки БПЛА на торговый центр пострадали два человека. Один из раненых — сотрудник МЧС, получивший ожоги лица, рук и ног во время тушения пожара.

Егор Якимов