Против P. Diddy выдвинули новые обвинения в сексуализированном насилии

Департамент шерифа округа Лос-Анджелес заявил о начале расследования по новому делу в отношении Шона Комбса, известного как P. Diddy. Рэп-исполнителя обвиняют в сексуализированном насилии, незаконном лишении свободы и нанесении морального ущерба. В отчете полиции скрыто имя возможной жертвы.

Ранее в этом году P. Diddy уже осудили на четыре года за сексуальную эксплуатацию и вовлечение в проституцию. В тюрьме музыкант запустил авторские курсы по саморазвитию, договорился о создании ИИ-платформы с сокамерником-миллиардером, а позднее заявил, что стал священником.

Никита Литвинов

В 1977 году кинорежиссер Роман Полански был обвинен в изнасиловании 13-летней Саманты Геймер, совершенном в доме актера Джека Николсона. Незадолго до вынесения приговора режиссер покинул США и в настоящее время проживает во Франции. В 2010 году британская актриса Шарлотта Льюис заявила, что режиссер изнасиловал ее в 1973 году, когда ей было 16 лет. В августе 2017 года обвинения в изнасиловании выдвинула жительница Калифорнии Робин М. В октябре 2017 года — немецкая актриса Рената Лэнгер. Изнасилование, по ее словам, произошло в 1972 году

Фото: Reuters

В 1997 году первый президент Зимбабве Канаан Банана был обвинен в изнасиловании своих подчиненных-мужчин. В 1999 году суд признал его виновным в 11 случаях изнасилований и растления, приговорив к десяти годам лишения свободы, из них девять лет — условно. Он вышел на свободу в 2001 году

Фото: Reuters

В мае 2011 года был задержан Доминик Стросс-Кан, глава Международного валютного фонда (МВФ). Ему были предъявлены обвинения в попытке изнасилования горничной нью-йоркского отеля. Впоследствии прокуратура Нью-Йорка сняла с него обвинения, однако скандал стоил ему поста в МВФ

Фото: Reuters

В августе 2010 года в преступлениях сексуального характера в отношении двух шведок был обвинен Джулиан Ассанж. В ноябре 2010 года окружной суд Стокгольма вынес решение о его аресте. В июне 2012 года он попросил политическое убежище в посольстве Эквадора в Лондоне и с тех пор находился на территории дипмиссии. 11 апреля 2019 года Ассанж был лишен убежища и задержан британской полицией

Фото: Reuters

В 2005 году президент ЮАР Джейкоб Зума был обвинен в изнасиловании дочери его покойного друга. В 2006 году суд Йоханнесбурга оправдал господина Зуму, постановив, что секс произошел «по взаимному согласию». Скандал не отразился на его политической карьере, и в 2009 году господин Зума был вновь избран президентом

Фото: Reuters

В марте 2011 года суд Тель-Авива приговорил экс-президента Израиля Моше Кацава к семи годам лишения свободы. Его признали виновным в двух изнасилованиях в 1998 году и сексуальных домогательствах к двум женщинам в период его президентского срока (с 2000 по 2007 год). В декабре 2016 года он вышел из тюрьмы

Фото: Reuters

В феврале 2011 года в отношении премьер-министра Сильвио Берлускони было открыто два судебных процесса — по обвинению в пользовании услугами несовершеннолетних проституток и в злоупотреблении служебным положением при освобождении из полицейского участка одной из них — Каримы эль-Маруг по прозвищу Руби Сердцеедка. В июне 2013 года он был приговорен к семи годам лишения свободы и пожизненному запрету занимать государственные должности, однако уже в июле 2014 года апелляционный суд Милана оправдал господина Берлускони «в связи с недостаточностью улик и отсутствием состава преступления»

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

В 2014 году американский комик Билл Косби стал участником нескольких скандалов, связанных с обвинениями в сексуальных домогательствах и изнасилованиях с 1965 года. В июле 2015 года журнал New York Magazine поместил на обложку свежего номера фотографии 35 жертв комика. По признаниям потерпевших, перед изнасилованием артист опаивал их наркотическими веществами. В июне 2017 года жюри присяжных не смогло прийти к единому вердикту, дело было отправлено на доследование. В сентябре 2018 года Билл Косби был приговорен судом к заключению в тюрьму на срок от 3 до 10 лет

Фото: Reuters

В апреле 2014 года голливудский режиссер и продюсер Брайан Сингер («Люди Икс») был обвинен в изнасиловании. По словам истца Майкла Игана, режиссер несколько раз изнасиловал его, когда тот был подростком. Брайан Сингер отрицал обвинения, в августе того же года господин Иган отозвал свой иск

Фото: Reuters

В декабре 2015 года вице-премьер и министр внутренних дел Израиля Сильван Шалом ушел в отставку из-за обвинений в сексуальных домогательствах. Сам господин Шалом заявил, что покидает совой пост, чтобы скандал не беспокоил его семью

Фото: AP / Rob Griffith, File

5 октября 2017 года голливудский продюсер Харви Вайнштейн объявил, что покидает созданную им кинокомпанию The Weinstein Company. Это произошло после скандала из-за публикации в The New York Times, в которой рассказывалось о случаях сексуального домогательства со стороны продюсера в отношении актрис и сотрудниц его кинокомпании. Харви Вайнштейн оказался на скамье подсудимых, а 11 марта 2020 года суд приговорил его к 23 годам тюрьмы по обвинению в сексуальном насилии

Фото: Reuters

