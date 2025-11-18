Против P. Diddy выдвинули новые обвинения в сексуализированном насилии

Департамент шерифа округа Лос-Анджелес заявил о начале расследования по новому делу в отношении Шона Комбса, известного как P. Diddy. Рэп-исполнителя обвиняют в сексуализированном насилии, незаконном лишении свободы и нанесении морального ущерба. В отчете полиции скрыто имя возможной жертвы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Steve Marcus / Reuters Фото: Steve Marcus / Reuters

Ранее в этом году P. Diddy уже осудили на четыре года за сексуальную эксплуатацию и вовлечение в проституцию. В тюрьме музыкант запустил авторские курсы по саморазвитию, договорился о создании ИИ-платформы с сокамерником-миллиардером, а позднее заявил, что стал священником.

Никита Литвинов