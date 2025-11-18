Ессентуки приняли 122 тысячи иностранных туристов

В январе-октябре 2025 года Ессентуки приняли 122 тыс. туристов из зарубежных стран. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

«За 10 месяцев 2025 года город-курорт посетили около 122 тыс. иностранных туристов. Приезжают отдыхающие преимущественно из стран СНГ, Белоруссии, ближнего зарубежья, Китая и арабских государств»,— отметили в муниципалитете.

В ведомстве добавили, что иностранцев в Ессентуках привлекают оздоровительный и гастрономический виды туризма.

Ранее «Ъ-Кавказ» сообщал, что во втором квартале 2025 года Ессентуки посетили более 114 тыс. туристов. Турналог принес в бюджет курорта более 38 млн руб., что на 8 млн руб. (+27%) больше, чем в первом квартале 2025 года. В рамках новой системы в городе работают 110 средств размещения, в том числе санатории, гостиницы и дома отдыха.

Наталья Белоштейн