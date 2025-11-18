Путин заявил о вкладе РФ в поддержании стабильности энергорынков

Россия делает все для надежного снабжения потребителей энергоресурсами, несмотря на попытки извне негативно повлиять на цепочки поставок. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

«Наша страна вносит существенный вклад в поддержание стабильности на мировых энергетических рынках»,— заявил Владимир Путин на встрече в Кремле с руководителями делегаций, которые участвовали в состоявшемся в Москве Совете глав правительств стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Президент добавил, что Россия рассчитывает на более тесную координацию в сфере энергетики между всеми партнерами ШОС.

22 октября Минфин США ввел новые санкции в отношении России. Ограничения в том числе предполагают заморозку всех зарубежных активов «Роснефти» и ЛУКОЙЛа, а также запрет американским компаниям вести с ними бизнес. На следующий день Евросоюз опубликовал 19-й пакет санкций против РФ. Среди ограничений — запрет на импорт российского сжиженного природного газа (СПГ) с января 2027 года.