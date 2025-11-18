В Альметьевске экс-сотрудника ГБУ «БДД» обвиняют в получении взятки на 2 млн

В Альметьевске бывший ведущий специалист территориального управления ГБУ «Безопасность дорожного движения» обвиняется в получении взяток на 2 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Татарстану.

По версии следствия, с 2020 по 2024 годы обвиняемый получал денежные вознаграждения от представителей компаний и индивидуальных предпринимателей, занимающихся грузоперевозками на территории республики. Взятки предназначались за беспрепятственный проезд большегрузного транспорта через посты весового контроля.

Всего следствием установлено 15 эпизодов получения взяток, суммы которых варьировались от 20 до 331 тыс. руб.

Суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста. Кроме того, на имущество обвиняемого наложен арест на сумму 2 млн руб.

В октябре сообщалось, что в суд было направлено уголовное дело в отношении начальника территориального управления ГБУ «БДД» в Альметьевске, а также начальника отдела обеспечения весового и габаритного контроля, обвиняемых в получении взяток.

Анна Кайдалова