Трое жителей Альметьевска обвиняются в коррупции

В Татарстане направили в суд уголовное дело в отношении начальника управления ГБУ «БДД» в Альметьевске, начальника отдела обеспечения весового и габаритного контроля и его знакомой. Их обвиняют в преступлениях коррупционного характера, сообщает СУ СКР по Татарстану.

По версии следствия, с 2022 по 2024 год представитель одной из транспортных компаний, осуществлявшей грузоперевозки по территории республики, систематически давал взятки должностным лицам ГБУ «БДД» за беспрепятственный проезд транспортных средств фирмы через посты весового контроля.

Предприниматель на протяжении нескольких лет ежемесячно оплачивал кредит начальника территориального подразделения в размере 36 тыс. руб., передал обвиняемым автомобиль стоимостью свыше 5 млн руб., а также различную бытовую технику. Общий размер незаконного вознаграждения превысил 6 млн руб.

Кроме того, в ходе расследования установлено, что один из обвиняемых через посредников передал лицам, представившимся сотрудниками правоохранительных органов, денежные средства в размере 13 млн руб. за содействие в избрании меры пресечения, не связанной с заключением под стражу, для себя и еще одного фигуранта дела.

Всем троим предъявлены обвинения, предусмотренные ст. 290 УК РФ (получение взятки), ст. 291 УК РФ (дача взятки), ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве).

Анна Кайдалова